Sterrenwacht in Stadswandelpark Eindhoven toch niet verkocht

Inmiddels is de sterrenwacht zelfs op de ‘kernportefeuille cultureel vastgoed’ gezet, met vier andere monumenten: de Catharinakerk, de Oude Toren, de Genneper en de Collse watermolen. Dat is een lijst met panden, zoals het Parktheater, het Muziekgebouw en het Van Abbemuseum, die van essentieel belang zijn voor de cultuur van de stad en dus niet verkocht worden. Die vernieuwde lijst zou in december door de gemeenteraad vastgesteld worden. Maar een discussie over de financiering van het onderhoud van twee andere panden, Pand P aan de Leenderweg en De Fabriek aan de Baarsstraat, zorgde voor oponthoud. Het raadsvoorstel is afgevoerd en er is niets meer van vernomen. Vragen daarover kon de gemeente gisteren niet beantwoorden.