Steun aanvragen voor kind in armoede kan in Eindhoven straks via één site

Jongetje (9) in Eindhoven korte tijd ontvoerd door vader

9:53 EINDHOVEN - Een man is woensdagochtend in Eindhoven aangehouden nadat hij zijn zoon van 9 rond 08.30 uur bij de moeder had weggehaald en meegenomen in de auto. De politie kon de vader en het zoontje snel achterhalen. Hij zit nu vast voor verhoor.