Steun voor Muziekgebouw Eindhoven uit regio

Het Eindhovense Muziekgebouw (MGE) krijgt financiële steun uit onverwachte hoek. De gemeenteraad van Nuenen is bereid om bij te dragen aan het dichten van het gapend gat op de begroting van het MGE. Het initiatief daartoe is genomen door de VVD-fractie in de gemeenteraad van Nuenen. Een motie waarin de VVD opriep tot financiële ondersteuning is unaniem door de Nuenense raad aangenomen.

De verwachting is dat de komende weken nog meer gemeenteraden in het stedelijk gebied op voorstel van VVD-fracties zich over moties van gelijke strekking gaan buigen. Dat gebeurt in ieder geval in Valkenswaard, en mogelijk ook in Geldrop-Mierlo. Of er ook in Waalre en Veldhoven dergelijke moties volgen, is nog onduidelijk.

,,We hebben het in het VVD Brainportregio-netwerk al enkele malen uitgebreid gehad over de problemen met het Muziekgebouw", licht het Eindhovense VVD-raadslid Lex Janssen toe. ,,Daarbij is ook de mogelijkheid van steun vanuit de randgemeenten rond Eindhoven voor het Muziekgebouw aan de orde gekomen. Het is mooi om te zien dat die steun er nu komt, ook financiële zin. En wie weet zijn er nog wel meer gemeenteraden in Zuidoost-Brabant die zich hier bij aan willen sluiten.”

Warm hart

Een exact bedrag heeft de Nuenense gemeenteraad er nog niet aan gekoppeld. Evenmin is besloten of het gaat om een eenmalig bedrag of om een jaarlijkse bijdrage aan de begroting. ,,Deze principe-uitspraak is een mooi begin", zegt de Nuenense VVD-fractievoorzitter Gaby Scholder. ,,Niet alleen dragen we als Nuenen het Muziekgebouw een warm hart toe, hiermee erkennen we ook de belangrijke rol die deze voorziening heeft voor heel Brainport.”

Volgende week moet het Muziekgebouw bij het Eindhovense college van B en W een plan inleveren om de begroting sluitend te krijgen. Het MGE komt jaarlijks een half miljoen euro te kort. Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van de gemeente Eindhoven, de provincie, Brainport en het Muziekgebouw is zich op maatregelen aan het bezinnen.