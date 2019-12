Steve Carter uit Eindhoven maakt met liefde middeleeuwse muziekinstrumenten

Raadslid Reker (LPF) in de clinch met Jorritsma over café Sands in Eindhoven

8:42 EINDHOVEN - Eindhovens burgemeester Jorritsma had het gesprek moeten aangaan met eigenaar Frank van Dijk van café Sands, dat op last van Jorritsma vier weken dicht moet, vindt de LPF-fractie in de gemeenteraad.