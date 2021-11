Stevige discussie over kwijtschelding miljoen euro aan huurschuld Muziekgebouw Eindhoven

video + update Waarschu­wings­schot bij aanhoudin­gen na beroving in Eindhoven, buurt is klaar met aanhouden­de onrust

EINDHOVEN - In Eindhoven is maandag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van twee mannen (24 en 54) en een vrouw (41). Dat gebeurde in de Van Thienenlaan in stadsdeel Woensel. Het drietal wordt verdacht van het gewapend beroven van een man. Het 52-jarige slachtoffer was op bezoek in de woning van één van de verdachten.

15:13