Stichting Allemaal Digitaal deelt 150 laptops uit

Volledig scherm Samen voor Eindhoven en Allemaal Digitaal willen digitale netwerken voor iedereen toegankelijk maken. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

De organisaties werken voor kwetsbare groepen in de stad. De giften zijn mogelijk geworden door contacten met non-profit organisatie Allemaal Digitaal, een gezamenlijk initiatief van de ICT-sector, maatschappelijke organisaties en de overheid.

Samen voor Eindhoven en Allemaal Digitaal vinden dat vandaag de dag iedereen toegang moet hebben tot digitale apparaten. Esther Hofstede, directeur van Samen voor Eindhoven: ,,Dat is gewoon een basisbehoefte die toegang biedt tot school, werk en contacten. En dus kansen voor mensen om zich te ontwikkelen, betrokken te zijn en ertoe te doen. Met deze laptops willen we daarom organisaties helpen die werken voor mensen die dit het hardst nodig hebben.”

Laptops en iPads

Samen voor Eindhoven heeft geïnventariseerd waar behoefte aan was en dat bleken vooral laptops en tablets te zijn. Hofstede: ,,Organisaties kunnen daarmee gemakkelijker en efficiënter hun werk doen, zeker nu medewerkers en vrijwilligers vaak vanuit huis werken. Maar de laptops worden toch vooral uitgeleend aan mensen die het moeilijk hebben: kinderen die er een nodig hebben voor school, nieuwkomers die Nederlands willen leren en mensen die eenzaam zijn of opnieuw in een isolement raken.”

De nood is groot, zo is gebleken. Zo heeft onderzoek van bibliotheekbestuurder Albert Kivits uitgewezen dat in de Brainportregio maar liefst een op de elf kinderen geen laptop of pc heeft en daardoor achterblijft in de algemene ontwikkeling. Die constatering is aanleiding voor Samen voor Eindhoven om te blijven inzetten op dit project. Ze hoopt aan het einde van de zomer nog eens 150 laptops te kunnen uitdelen.

Ondertussen was Steunpunt Materiële Hulpvragen gisteren helemaal in zijn nopjes met de gift van vier laptops. SMH, ontstaan vanuit kerkelijke organisaties, biedt praktische hulp aan mensen in armoede. Ook beheert het een deel van het noodfonds van de gemeente Eindhoven en is gelabeld voor de betaling van leefgeld en het aanvragen van identiteitskaarten voor mensen die daarom geen uitkering kunnen aanvragen. Daarnaast bieden ze hulp bij de aanschaf van noodzakelijke spullen als een koelkast of wasmachine, een bed of een fiets. Hiervoor werkt het steunpunt met in totaal 25 vrijwilligers op twee fronten. Spreekuren waar hulpvragen in behandeling worden genomen en een beoordelingscommissie die onderzoekt of een aanvraag gerechtvaardigd is en al dan niet gehonoreerd moet worden.

Dubbel werk

,,Maar tot nu toe gebeurt dat allemaal handmatig en wordt alles pas later ingevoerd in een computer”, stellen SMH-coördinatoren Moniek Gabrieel en Rian Jansens. ,,Dat betekent dus dubbel werk voor onze vrijwilligers terwijl die zich toch al zo hard inzetten en wij hen ook broodnodig hebben. Sterker nog, nieuwe aanwas is meer dan welkom, want de stroom mensen die vanuit Neos, Wij Eindhoven, het Leger des Heils, Springplank 040 en Ervaring die Staat bij ons terechtkomen, gaat maar door. Deze laptops gaan we daarom gebruiken bij onze spreekuren en bij het werk van de andere vrijwilligers. Waarvoor we overigens binnenkort een ict-programma hopen te kunnen aankopen zodat alle informatie voor al onze mensen toegankelijk is.”

Zowel Samen voor Eindhoven als Steunpunt Materiële Hulpverlening hebben nog hulp nodig. Esther Hofstede (esther@samenvooreindhoven.nl) en Moniek Gabrieel ( moniekgabrieel8@-gmail.com) geven graag meer informatie.