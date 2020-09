Stichting Anders biedt in Eindhoven hulp bij uitzichtloze situaties

Stichting Anders komt naar Eindhoven. Initiatiefnemer en projectleider Bart Moret is in februari gestart het concept van de landelijke stichting Anders uit te rollen in Eindhoven. De stichting krijgt een bijdrage van 15.000 euro van het Oranje Fonds voor het eerste jaar na oprichting. ,,Als eerste ben ik gaan kijken of het haalbaar is in Eindhoven om de stichting op te richten”, zegt Moret. ,,Er zijn namelijk twee voorwaarden. De verwachting dat er voldoende hulpvragen vanuit armoedesituaties komen en voldoende ondernemers die willen meewerken aan oplossingen.”

De cijfers in Eindhoven liegen er niet om. Uit onderzoek blijkt dat 6 procent van de Eindhovenaren op of onder de armoedegrens leeft. Het betreft veelal alleenstaanden en eenoudergezinnen. Moret: ,,Het is een aanzienlijke groep en in deze coronatijden is het er niet veel beter op geworden.”

Perspectief bieden

Moret werkt nu aan een ondernemersnetwerk van maatschappelijk betrokken Eindhovense ondernemers. Anders Eindhoven vraagt die ondernemers om hun diensten, producten, of talenten beschikbaar te stellen aan kwetsbare mensen in de samenleving. ,,Wij willen deze mensen uit een uitzichtloze situatie halen en perspectief bieden.”

Een voorbeeld: een mevrouw belandt in een rolstoel en kan haar tuin niet meer in. Anders gaat dan op zoek naar een stratenmakersbedrijf dat met gesloten beurs een goede bestrating kan aanleggen. Wat ook anders gaat, is dat aan de cliënt een tegenprestatie wordt gevraagd. De mevrouw in het voorbeeld kweekt plantjes op. Zij deelt de stekjes uit in de wijk en ontmoet zo weer andere mensen.

Moret is ook op zoek naar vrijwilligers die de hulpvragen verwerken en op huisbezoek gaan. ,,Hulpvragen kunnen via een formulier op de website ingediend worden. Hebben wij daar vragen over of willen we de situatie ter plekke beoordelen dan gaat er iemand op bezoek. Iedereen kan zelf een hulpvraag indienen. Een indicatie is niet nodig. We willen het ontbrekende puzzelstukje zijn en niet concurreren met andere vrijwilligersorganisaties, maar samenwerken. Wij zetten ons in daar waar armoede is.”

stichtinganders.nl/eindhoven