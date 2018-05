Stichting Cultuur Eindhoven: zorgen over subsidies nog niet nodig

EINDHOVEN - Culturele instellingen in Eindhoven hoeven zich vooralsnog geen zorgen te maken over hun subsidie. De uitspraak van de rechtbank in de zaak tussen de Eindhovense bibliotheek en de stichting Cultuur Eindhoven heeft op het moment geen consequenties voor andere subsidies.

Dat schrijft de stichting op een verklaring die donderdag aan het einde van de ochtend op de eigen website is geplaatst.

Woensdagmiddag oordeelde de Bossche bestuursrechter dat de stichting niet gevoegd was en is om aan de bibliotheek subsidie te verstrekken. Die subsidie is toegekend op grond van een door de stichting zelf vastgestelde subsidieregeling, en wettelijk gezien kan dat niet.

De gemeenteraad had de bevoegdheid daarvoor niet overgedragen aan de stichting. Bovendien is het juridisch en wettelijk gezien maar zeer de vraag of die bevoegdheid wel overgedragen kan worden, zo vonniste de rechtbank.