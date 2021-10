Stichting: Eindhoven speelt met levens als kinderen niet meer recreatief kunnen zwemmen

Oirschotse zusters mogen blijven in huize Blijendaal; klooster gekocht door Amaliazorg

30 september OIRSCHOT - De zusters van karmel Heilige Jozef in Oirschot kunnen in hun huidige onderkomen in Huize Blijendaal blijven. Het pand wordt gekocht door Amaliazorg en blijft een woonzorgcomplex, waardoor de zes zusters niet hoeven te verhuizen.