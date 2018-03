Stichting Ik Wil Eindhoven: We willen gewoon helpen, zonder geheimen of dubbele agenda

Hofleverancier van zuiver zwemwater

25 maart EINDHOVEN - Het Eindhovense bedrijf Lotec is zaterdagavond benoemd tot Hofleverancier. Ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan ontving het bedrijf in zwembadbouw en watertechniek de koninklijke onderscheiding uit handen van Wim van de Donk, de commissaris van de Koning in Brabant, bij het Van der Valk Hotel aan de Aalsterweg.