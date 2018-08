Stichting miMakkus in Eindhoven legt contact met mensen die niet meer kunnen praten

PSV wint voor het eerst in 4 jaar een Europese uitwed­strijd

8:05 Hoewel PSV in seizoen 2015-2016 nog bijna de kwartfinales van de Champions League bereikte, was de uitzege van dinsdagavond pas de eerste uitoverwinning in een internationaal duel van de club in bijna vier jaar tijd. Bij BATE Borisov pakte PSV de zege in een bloedstollende slotfase: 2-3.