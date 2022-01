Stichting Move en Kindcentrum De Boog: ‘Samen kun je meer dan in je eentje’

EINDHOVEN - Groep 7A van Kindcentrum De Boog zat dinsdagmiddag niet in de klas, maar de leerlingen waren buiten bezig met hun eigen gemaakte sportmiddag. In de pannakooi bij een veldje in de wijk werd er druk gevoetbald door de leerlingen.

De sportmiddag is het resultaat van het project dat de kinderen samen met vijf pedagogiek studenten van de Fontys hebben gemaakt. Lonneke Smeets is een van de studenten: „Voor onze opleiding zijn we bezig met een vraagstuk uit het werkveld van stichting MOVE. Move is een organisatie die studenten en basisschoolleerlingen met elkaar in contact brengt. De studenten en leerlingen werken samen aan een project dat past bij het huidige thema beweging en gezondheid. Het doel is om iets goeds te doen voor de buurt waarin de kinderen zelf wonen.”

In zeven bijeenkomsten zijn de kinderen bezig geweest met het bedenken van een idee om het vervolgens uit te voeren. Smeets: ,,Het idee was een sportmiddag voor de hele buurt, helaas is dit vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk. Uiteindelijk is het een uitgewerkte sportmiddag geworden voor hun eigen klas.”

Anne-Claire van Stichting Move: „We zetten ons in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken ze hun talenten en welke waardevolle positie ze in de samenleving kunnen innemen. We zijn afhankelijk van sponsoring en dit project werd gesponsord door WijzerDankzij, een bedrijf dat zich inzet voor mensen met een beperking, hoogbegaafdheid en kind ontwikkeling.”

Een ‘he, ik kan dit wel-momentje’

Dat de kinderen hun talenten ontdekken, beaamt juf Laura. Laura: „Ik heb al meerdere keren meegedaan met de projecten van Stichting Move en iedere keer weer zie ik kinderen die iets binnen het project oppakken en daar zelf verbaasd over zijn. Je krijgt dan zo’n ‘hé, ik kan dit wel-momentje’. Ze zijn op een andere manier bezig met leren, maar ze leren wel vaardigheden waar ze wat aan hebben.”

Thomas vond het een geslaagde middag. Thomas: „Het was erg leuk om het project te maken en om het vandaag te kunnen uitvoeren. Ik heb ook geleerd dat je samen veel meer kan dan in je eentje.”