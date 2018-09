Stichting Ruimte: duidelijkheid over ateliers in Eindhoven

EINDHOVEN - Er moet snel duidelijkheid komen over de toekomst van het atelierbeleid in design- en techniekstad Eindhoven. Dat vindt de stichting Ruimte, die nog tot 1 januari aanstaande leegstaande gemeentelijke gebouwen tegen lage tarieven verhuurt als atelierruimte.

Om die boodschap kracht bij te zetten, heeft de stichting Ruimte donderdag om zes uur een bijeenkomst georganiseerd waarvoor alle Eindhovense kunstenaars, designers, startende ondernemers en studenten zijn uitgenodigd. Niet alleen bij het bestuur van de stichting maar ook onder hen heerst grote onrust over de toekomst van de (betaalbare) ateliers in Eindhoven.

De vrees leeft breed dat er straks te weinig betaalbare atelierruimte in Eindhoven is voor beginnende ondernemers met een nog krappe beurs. Dat zou leiden tot het vertrek van vele jonge, talentvolle kunstenaars, ontwerpers en designers - juist de mensen die Eindhoven Brainport naast de welbekende 'knappe koppen en gouden handjes' zo hard nodig heeft.

Het gemeentebestuur heeft enkele maanden geleden het al jaren lopende contract met de stichting Ruimte opgezegd omdat ze geen heil meer zag in samenwerking met deze stichting. Het college van B en W constateerde bovendien dat de stichting een forse schuld heeft aan de gemeente - bijna vier ton - en daarmee technisch gesproken failliet.

Beperkt

De stichting Ruimte bestrijdt die lezing van de feiten. Volgens de stichting is de werkelijke schuld beperkt. Bovendien zegt de stichting niet te weten waarom het gemeentebestuur niet meer verder wil met de stichting Ruimte. Die is in een grijs verleden opgezet op instigatie van de toenmalige D66-wethouder Mary-Ann Schreurs.

Niettemin ging het gemeentebestuur vervolgens, na een openbare aanbesteding, in zee met leegstandsbeheerder VPS, een bedrijf dat internationaal actief is. Op 1 januari aanstaande neemt dit bedrijf het beheer over van alle leegstaande gemeentelijke panden.

Behalve voor de panden die nu nog via de stichting Ruimte als atelierruimte worden verhuurd, geldt dat ook voor gemeentelijke gebouwen die via de Huis Oppas Dienst (HOD) aan anti-kraakbewoners werden verhuurd. Zij hebben onlangs van de HOD te horen gekregen dat ze eind september hun biezen moeten hebben gepakt. Ook dat bericht heeft tot grote onrust geleid onder de betrokkenen.