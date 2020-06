Stichting Ruimte Eindhoven staat met lege handen

Eerder al had stichting bij de kantonrechter in Eindhoven nul op het rekest gekregen. De stichting Ruimte verhuurde een aantal jaren lang voor het stadsbestuur leegstaande gemeentepanden als atelierruimte. Omdat het vorige college niet tevreden was over de werkwijze van de stichting en er niet in slaagde nieuwe werkafspraken te maken, zegde wethouder Yasin Torunoglu (PvdA) uiteindelijk de samenwerking op.