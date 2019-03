Stichting Ruimte in Eindhoven haalt bakzeil

De Eindhovens Stichting Ruimte haalt bakzeil in het conflict met de gemeente Eindhoven. De stichting heeft alsnog alle gemeentelijke panden die ze in de verhuur heeft weer overgedragen aan de eigenaar.

Daarmee geeft de stichting gehoor aan de uitspraak van de rechter in Eindhoven enkele weken geleden. Die bepaalde onlangs dat die panden weer ter beschikking moeten worden gesteld van de gemeente. De stichting is tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan, en ging er vanuit dat dit hoger beroep een schorsende werking zou hebben.

Atelierruimte

VCS is het bedrijf dat sinds afgelopen voorjaar het beheer voert over alle gemeentelijke panden die tijdelijk of langer leegstaan. De afgelopen jaren was de stichting Ruimte daar verantwoordelijk voor. Die stichting werd opgericht in de periode dat er door de economische crisis nogal wat ‘maatschappelijk vastgoed’ leeg kwam te staan. Die panden, lege scholen of gemeentelijke gebouwen bijvoorbeeld, werden vervolgens door de stichting als atelierruimte tegen lage huren ter beschikking gesteld aan ontwerpen, kunstenaars en designers.