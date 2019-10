Stichting: Van Abbemuseum moet omstreden Kandinsky niet meer exposeren

AMSTERDAM/EINDHOVEN - Het Van Abbemuseum moet het omstreden schilderij Blick auf Murnau mit Kirche van de Russische schilder Wassily Kandinsky zo snel mogelijk van de muur halen en niet meer exposeren. De Stichting Naleving Washington Principles eist dat in een brief aan museumdirecteur Charles Esche omdat het zou gaan om roofkunst. Als het museum in Eindhoven niet uiterlijk deze week aan het verzoek voldoet dan wil de stichting een rechtszaak tegen het museum aanspannen, staat in de brief.

De gemeente Eindhoven is sinds 1951 eigenaar van het schilderij dat een van de topstukken is in het Van Abbemuseum. De erfgenamen van het Joodse echtpaar Stern-Lippmann zeggen dat het doek tijdens de Tweede Wereldoorlog door toedoen van het naziregime uit de kunstverzameling van hun (over)grootouders is verdwenen. Ze hebben daarom om teruggave gevraagd.

De nazaten kregen vorig jaar de deksel op de neus omdat de Restitutiecommissie die in Nederland beslist over roofkunst oordeelde dat er geen bewijs is dat het schilderij onvrijwillig uit familiebezit is verdwenen. De familie gaf de strijd echter niet op en heeft een nieuwe claim ingediend.

Gotspe

De Stichting Naleving Washington Principles bestaat sinds vorig jaar en spoort musea en overheidsinstanties aan om internationale afspraken over roofkunst na te komen. Een van de bestuursleden is voormalig televisiepresentator en sportjournalist Frits Barend.

Het bestuur van de stichting heeft het Eindhovense museum vorig jaar ook al eens gevraagd om te stoppen met de tentoonstelling van het omstreden schilderij. ,,Willens en wetens heeft u gestolen goed in uw bezit. Het tentoonstellen ervan als één van de pronkstukken van uw collectie is een belediging van een nagenoeg uitgeroeide Joodse familie die het in de naziperiode onvrijwillig is kwijtgeraakt. Dat u zulke roofkunst in uw museum blijft exposeren is een gotspe’’, schreef de stichting destijds.