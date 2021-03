Stichting Wederopbouw kritisch over transformatie Hessen Kasselstraat Eindhoven

Het gaat om de drie witte gebouwen met even nummers. Ze zijn gebouwd in de jaren vijftig, als een klein bedrijventerrein tussen de woonwijken. Ook zat hier nog een tijd de kappersschool. ,,De hallen met hun halfronde keramische fuseedaken zijn een voorbeeld van hoe Eindhoven na de oorlog groeide, met wonen, werken en recreëren dicht bij elkaar", vertelt Hein van Buul van de stichting Wederopbouw. Bedrijfsgebouwen aan de Hallenweg - overigens wel allemaal bewaard en gerenoveerd - en in Mensfort zijn andere voorbeeld.

De pandjes aan de Hessen Kasselstraat hebben overigens geen enkele bescherming. Ze staan dan ook op een lijst van de stichting van gebouwen die wel bescherming nodig hebben. Maar Van Buul realiseert zich ook dat zijn stichting te laat is met de bezwaren tegen de bouwplannen. ,,Maar we willen in ieder geval dat een onafhankelijk bureau een onderzoek doet naar de mogelijkheid om de gebouwen te bewaren. Als ze daar te slecht voor zijn, zullen wij niet moeilijk doen", aldus Van Buul.

Volledig scherm De Hessen Kasselstraat in Eindhoven. De vier panden links worden gesloopt. Hier komen 20 woningen met werkruimtes. © Google Streetview

Tot nog toe heeft de stichting nul op request gekregen bij de gemeente. Die heeft inmiddels een vergunning verleende voor sloop en nieuwbouw op nummer 4 en momenteel is een bestemmingsplan in de maak voor de nummers 6 en 8. Dinsdag is daarvoor de inspraak bij de gemeenteraad. Een bezwaar van de Wederopbouwgroep is afgewezen. Er is immers geen enkele officiële bescherming, zoals een monumentenstatus of aanwijzing als cultuurhistorisch waardevol.

Quote Deze ‘peperkoek’-gebouwen zijn niet te handhaven. Er zit asbest is, het lekt aan alle kanten en de kwaliteit is slecht. Berry Hoogveldt, Ontwikkelaar B&N

De initiatiefnemer voor het plan op nummer vier - hier komen vier appartementen met bedrijfsruimte - wil niet reageren op vragen. Ontwikkelaar B&N (Next Development uit Eersel en bouwbedrijf BurgtBouw uit Deurne) heeft een plan gemaakt voor de nummers 6 en 8. Berry Hoogveldt van B&N wil zich niet bemoeien met de discussie over handhaving van de panden: ,,Dat is aan de gemeente.” Wel zegt Hoogveldt dat het om ‘peperkoek’-gebouwen gaat die niet te handhaven zijn. ,,Er zit asbest is, het lekt aan alle kanten, de kwaliteit is slecht. En de afmetingen zijn dusdanig dat het ook moeilijk is om ze te verbouwen tot woningen.”

In plaats daarvan heeft de ontwikkelaar gekozen voor de bouw van zestien appartementen op de verdieping met daaronder op de begane grond zestien bijbehorende werkruimtes. Het gaat om koopwoningen met prijzen vanaf 485.000 euro. Ze hebben een oppervlak van 110 vierkante meter met werkplekken van 45 meter erbij. Beide plannen zijn ontworpen door Blauwe Lucht Architecten. ,,We hebben drie jaar geleden al gekozen voor werkruimte die niet ín huis ligt, maar erbij, op de begane grond. Nu past het prima in de discussie over werken aan huis in coronatijden", aldus Hoogveldt.