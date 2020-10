Stichting wil oude letters ziekenhuis Eindhoven in november terugplaatsen

Ergens in november hoopt de Henri van Abbestichting de bijna honderd jaar oude, metalen letters die vroeger boven de ingang van het ziekenhuis hingen, in het plantsoentje voor het appartementencomplex Florastate te kunnen plaatsen. De letters doken ruim een halfjaar geleden op tussen de spullen van een overleden oud ijzer-handelaar en werden aangekocht door twee Eerselnaren. Dezen verkochten de letters vervolgens door aan de Eindhovense erfgoedwaakhond.

Fondsenwerving

Om het project te kunnen bekostigen is de Van Abbestichting een fondsenwerving gestart, onder meer op Facebook. De totale kosten, inclusief aankoop, het maken van een metalen plaat, sokkel, fundering én plaatsing kost 6.500 euro. ,,Onze stichting heeft nooit een grote kas gehad, en ook nu niet", vertelt Marc van Abbe. ,,Tot op heden is nog geen éénvijfde deel van het bedrag binnen, maar desondanks gaan we ervan uit dat we de letters in november kunnen plaatsen. Er zijn heel wat donaties binnen, met een persoonlijk verhaal erbij. Erg leuk!”