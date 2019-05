‘Stiefvader’ verdachte van moord Peter Verhoeven: ‘Het is verschrikkelijk als hij er iets mee te maken heeft’

De ene keer zat in Engeland, dan ging hij weer op en neer naar Polen en geregeld streek hij neer bij zijn moeder in Nederland. De Poolse jongeman (21) die maandag werd aangehouden in verband met de dood van Eindhovenaar Peter Verhoeven, was grote periodes in het buitenland op zoek naar werk. Ten tijde van de dodelijke steekpartij zat hij wel bij zijn moeder in Eindhoven.