Stiekeme vrouwenfilmer uit Eindhoven moet in behandeling

Officier van justitie Geerte Burgers zat met een probleem. Want wat de man (34) deed was ‘kwalijk, erg zorgwekkend en zeker verwerpelijk’. Maar zijn gedrag staat niet in het wetboek van strafrecht. Hij filmde in winkels en bibliotheken vrouwen van achteren, terwijl ook zijn geslachtsdeel duidelijk zichtbaar was. Of hij hield zijn telefoon stiekem onder rokken. Op zijn gsm vond de politie bijna vijfduizend van dat soort filmpjes. Maar: niemand heeft het ooit gezien of gemerkt.

Quote Wat de man (34) deed was ‘kwalijk, erg zorgwek­kend en zeker verwerpelijk’. Maar zijn gedrag staat niet in het wetboek van strafrecht. Geerte Burgers, Officier van justitie

Wettelijk is het geen dan schennis van eerbaarheid of moraal (het ‘potloodventen’) want het werd niet gezien. Het is ook geen heimelijk filmen (zoals in badhokjes), want het was in openbare ruimtes. Hij deed verder niks, dus ook geen aanranding of dwang. Bij nader onderzoek bleek er toch een keer aanranding te zijn: een nietsvermoedende vrouw kreeg lichaamsvocht op de achterkant van haar jas.

Blootfoto's

Ook zat er tussen de 2700 foto’s wat kinderporno, zo zag de officier. De man had ingezoomd op achterwerkjes van kinderen en blootfoto’s gedownload. Niet echt veel, maar bezit is en blijft bijzonder strafbaar. Zolang er vraag is, komt er aanbod. Ook al maakt iemand de foto’s niet zelf, dat doet een ander dan wel en dat zorgt voor onbeschrijfelijk leed.

De Eindhovenaar is psychisch onderzocht en deskundigen zagen stoornissen. Voyeurisme, narcisme en obsessief gedrag. Ook zat hij aan de cocaïne maar daar blijft hij nu van af, bezwoer zijn advocaat. De officier zag daarentegen dat de man in 2016 was opgepakt, vervolgens vrijgelaten en even later opnieuw werd betrapt.