Stigmama: Stigmadenken op het werk

Tot 17 jaar veroordeelde Italiaan aangehouden bij Eindhoven Airport

13:29 EINDHOVEN - De Koninklijke Marechaussee heeft een 53-jarige Italiaan opgepakt die in zijn vaderland was veroordeeld tot zeventien jaar cel. Hij zit opgesloten in een detentiecentrum in afwachting van zijn uitlevering aan Italië.