Stijging WOZ-waarde: Vooral in Eindhoven is het schrikken

Ja, ze woont in het Eindhovense Villapark en die naam laat weinig aan de fantasie over. Dat de huizenprijs hier stijgt, ligt met de huidige oververhitte woningmarkt dan ook voor de hand. Toch ziet Maria van Aarle de WOZ-waarde van haar huis wel met een exorbitant percentage stijgen: dertig procent. Dat terwijl ze in een van de kleinste huizen van de wijk woont. En daarvan laten de staat en het onderhoud te wensen over, stelt de eigenaresse. ,,Dit is absurd", zegt ze.

Niet te vergelijken

Haar huis is van een WOZ-waarde (Waardering onroerende zaken) van 299.000 euro naar 385.000 euro gegaan. ,,Mijn huis is niet te vergelijken met andere huizen uit de buurt. Door deze stijging moet ik waarschijnlijk op een heleboel fronten meer belasting betalen", vreest Van Aarle. Haar huis wordt vergeleken met veel duurdere huizen in dezelfde straat. Enkele jaren geleden gebeurde dat ook al eens. Ook toen tekende ze bezwaar aan en werd de waarde met 20.000 euro verlaagd. ,,Nu heb ik toch het idee dat als de gemeente geld tekort heeft, ze het bij mij komen halen."

De Eindhovense Vastelastenbond voorspelt dat de stijging van de WOZ-waarden in Eindhoven leidt tot een groot aantal bezwaren. Deze Eindhovense consumentenvereniging, die werk maakt van het verminderen van vaste lasten voor consumenten, zegt dat acht van de tien WOZ-waardes fout wordt ingeschat. ,,Gemeentes doen dat omdat ze gebruikmaken van verouderde databases. Deze gegevens zijn vaak niet up-to-date waardoor huizenbezitters en huurders te veel belastingen betalen", aldus een woordvoerster. De consumentenvereniging wil mensen stimuleren binnen zes weken bezwaar in te dienen. Volgens hen is de kans groot dat het loont.

De bond rekent voor dat in het geval van Maria van Aarle de vaste lasten stijgen met zo'n 2500 euro op jaarbasis, al wordt benadrukt dat dat een schatting is. ,,Dit komt omdat ook de inkomstenbelasting is gekoppeld aan de WOZ-waarde van je huis."

Forse stijging

Dat de gemeentekas profiteert van de forse stijging van de WOZ-waarden is evident. De onroerendezaakbelasting (ozb), de gemeentelijke melkkoe, wordt immers berekend als percentage van de WOZ-waarde. Eindhoven kent in 2018 de grootste ozb-stijging van de ozb van de 38 'grote' gemeenten in Nederland.

Huiseigenaren in andere gemeenten in Zuidoost-Brabant hoeven doorgaans niet te vrezen dat ook de ozb omhoog schiet. De meeste gemeenten verlagen immers het ozb-tarief als de huizenprijzen stijgen. Het is veel gemeenten er vooral om te doen een bepaald bedrag te incasseren.

Wie het niet eens is met de vastgestelde waarde van zijn woning kan bezwaar maken bij de gemeente, net als Van Aarle. Gegronde reden is bijvoorbeeld achterstallig onderhoud. Er zijn tal van WOZ-bureau's die helpen met bezwaar maken, maar die verdienen daar aan het einde van de rit ook geld aan (zie kader).

Hulp bij bezwaar maken