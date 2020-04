Stijging WW-uitkeringen met bijna 4 procent in Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel

EINDHOVEN - Het aantal WW-uitkeringen in Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel is in maart opgelopen met bijna 4 procent. Dat meldt uitkeringsinstantie UWV donderdag.

De stijging van 3,9 procent in de regio's Eindhoven en de Kempen en 3,7 procent in Helmond-De Peel valt iets lager uit dan het landelijk gemiddelde van 4,3 procent.

In Eindhoven en omgeving en de Kempen nam het aantal WW-uitkeringen met 280 toe tot 7.729. In de regio Helmond-De Peel kwamen er 140 bij tot 3.940 WW-uitkeringen.

Uitzendkrachten en horecapersoneel

Vooral uitzendkrachten en horecapersoneel verloren volgens het UWV hun baan. Daarnaast deden ook winkelpersoneel en chauffeurs vaker een beroep op een WW-uitkering. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken valt een groot deel van de werkzaamheden stil in sectoren als horeca, cultuur, detailhandel en vervoer en logistiek.

In zorg en welzijn nam de werkgelegenheid toe en daalde het aantal uitkeringen. Ook in de bouw waren minder uitkeringen, volgens het UWV een herstel van de bouwstop in de winter.

Voor geheel Noord-Brabant nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen in maart met 29 procent toe ten opzichte van februari 2020. In voorgaande jaren was het aantal nieuwe uitkeringen juist lager dan in februari.

Ten opzichte van een jaar geleden is het totaal aantal WW-uitkeringen nog wel lager. In Zuidoost-Brabant is in vergelijking met maart 2019 sprake van een daling van 3,4 procent. In Helmond-De Peel is dat 2,5 procent.