Stijging WW-uitkeringen rond Eindhoven lager dan landelijk

Trudo investeert komende jaren 130 miljoen op Strijp-S in Eindhoven

7:01 EINDHOVEN - Woningcorporatie Trudo investeert tot 2030 zo'n 130 miljoen euro op Strijp-S in Eindhoven, met name in de bouw van 459 middeldure huurwoningen. Eind dit jaar start Trudo met de verkoop van de woonlofts in de gebouwen Gerard en Anton aan de Torenallee.