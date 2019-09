Stikstof: voorstel Remkes gaat Brabants veehouderijbeleid achterna

Van Bommel koestert de punten, maar vond ook dat PSV van goed naar nonchalant ging

22:07 Trainer Mark van Bommel koesterde woensdagavond na PSV-FC Groningen de drie behaalde punten via een 3-1 zege, maar zag ook een te groot verschil bij zijn elftal tussen twee helften. PSV begon goed en leidde bij rust volkomen verdiend met 2-0. ,,Na rust waren we een fase nonchalant, leverden we ballen in en speelden we ze zelfs over de zijlijn. Daardoor lijkt het alsof je zware benen krijgt.”