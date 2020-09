Stilste Eindhovense herdenking ooit

,,Maar het blijft me altijd iets doen", zegt Ad Horsten. Hij volgt samen met een handjevol andere Eindhovenaren alles van een afstandje. Achter het dranghek in zijn scootmobiel, het poedeltje van zijn overleden vrouw in een mandje voorop. ,,Al moest ik nog honderd meter verder staan, dan nog blijft de sfeer op me af komen.” De oud-marinier komt al meer dan dertig jaar naar de herdenking. ,,Heel lang stond ik met andere leden van de Vereniging van oud-mariniers als erewacht rond het vuur. Prachtig was dat.” Hij laat een speldje op zijn jasje zien van een Britse marinier. ,,Hij leeft niet meer, maar hij had nog meegedaan aan de invasie in Frankrijk. Hij heeft me gevraagd dit te dragen bij elke herdenking, en dat doe ik graag.”