Stilte bij het tankstation: ‘Brandstofverkoop zo'n veertig, vijftig procent minder sinds de coronacrisis’

Het was voor de meeste pomphouders in de regio al geen vetpot. Door de concurrentie met onbemande stations is winstgevend opereren in de loop der jaren een stuk lastiger geworden. De afgelopen weken moesten ze door de corona-lockdown nog vaker op de nagels en soms ook op een houtje bijten. ,,Qua brandstofverkoop is het denk ik zo'n veertig, vijftig procent minder geweest sinds de uitbraak van de coronacrisis. Aan zoiets denk je van tevoren natuurlijk nooit", zegt directeur Peter Theuws van het gelijknamige Total-tankstation in Bergeijk.



De noodklok luidt hij nog niet, maar de huidige situatie is voor hem en veel branchegenoten wel lastig vol te houden. Dat de samenleving langzaam maar zeker weer een beetje opengaat, komt dan ook als geroepen. ,,Dat de benzine goedkoper is, maakt niet uit omdat de marges ongeveer hetzelfde blijven. Alleen de sigarettenverkoop is een beetje gestegen. Veel mensen halen hun rookwaren normaal gesproken in België, maar dat kan niet omdat de grenzen nu dicht zijn."