Stockx verovert Europa via Brainport

Stockx noemt zichzelf 's werelds eerste handelsbeurs in goederen. Het online platform verbindt kopers en verkopers van producten op dezelfde wijze als de financiële markten doen. Verkopers geven de minimumvraagprijs aan voor hun veelal exclusieve, (nagenoeg) niet gedragen sportschoenen of kleding. Kopers kunnen zoeken en bieden maar krijgen ook inzage in recente verkoopcijfers via internet, prijsschommelingen en pieken en dalen van type sneakers in de afgelopen 52 weken. Is er een match van bieding en vraag - de bedragen voor een paar sneakers lopen tot in de duizenden euro's - dan zorgt Stockx voor de veilige afhandeling en overdracht van goederen en geld.

Urban en streetwear

Precies dat gebeurt in de 'markthal’ in Veldhoven voor de Europese markt. Roy Wijdh, operational site manager, is druk doende het Europese vlaggenschip op te tuigen. Dat gebeurt in grote stappen. Wijdh: ,,Op 5 augustus hadden we de eerste launch en gingen we ‘open’ voor de Benelux en de weken erna gefaseerd volgde de rest van Europa. Doordat we nu vanuit Veldhoven de Europese markt bedienen, gaat alles sneller. Voorheen reisden alle goederen voor Europa heen en weer naar Londen. Die gaat zich nu toeleggen op de grote Engelse markt.” Andere reden voor Stockx om zich hier te vestigen, behalve de infrastructurele, is de levendige urban cultuur en streetwear in de regio met organisaties als Dynamo en Modelbelofte. Geschikt personeel is makkelijker te vinden. De nu nog kale personeelsruimte, krijgt binnenkort een metamorfose. Wijdh: ,,Dit wordt ‘the best place to work’.”

Sneakers zijn de nieuwe bitcoin

Per dag worden er nu een paar duizend sneakers in Veldhoven in een dag tijd verwerkt. Er is nagenoeg geen opslag. De per vrachtwagens aangevoerde dozen worden nu nog handmatig, straks geautomatiseerd, geopend en de inhoud aan een eerste check onderworpen. De sneakers moeten in de originele doos zijn verpakt met bijbehorende papieren. Daarna gaan de goederen door naar het authenticiteitscentrum. Specialisten beoordelen hier de conditie en vooral echtheid van alle goederen zodat kopers niet voor onaangename verrassingen komen te staan. In Veldhoven werken een tiental specialisten, maar dat moeten er rap meer worden. Alles wat verkocht wordt voor Europa, wordt aan een grondige inspectie onderworpen. Met welke middelen en technieken dat wordt gedaan, is geheim om de namaakindustrie niet in de kaart te spelen. Matt Miller (30) is als sneakerspecialist uit Londen overgekomen om personeel te trainen. ,,Waar we op letten? Alles, niet alleen uiterlijk, maar ook hoe het aanvoelt. ” Miller scant een doos. ‘Jordan 1 retro high black toe’ geeft het systeem aan en inderdaad zitten er rood met zwarte Jordans in. Miller bekijkt de schoen grondig. ,,Ik weet welke stoffen en kleuren de fabrieken gebruiken voor welk type sneaker. Als het niet aan de standaarden voldoet, kunnen het neppers zijn. Deze limited edition sneaker kostte origineel zo'n 160 euro maar brengt nu op de beurs wel duizend euro op. Sneakers zijn de nieuwe bitcoin.”