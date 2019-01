Stoplichten terug op gevaarlijke kruising Wal-Bilderdijklaan in Eindhoven

video Brand autobe­drijf Eindhoven mogelijk aangesto­ken, forensisch specialis­ten doen onderzoek

10:38 EINDHOVEN - Autobedrijf Van Nu! aan de Steenoven in Acht ging dinsdagavond alsnog in vlammen op. De politie onderzoekt of er, net als donderdagnacht, weer sprake is van brandstichting. Forensisch specialisten doen daarom woensdag onderzoek. ,,We houden rekening met brandstichting, maar dat moet nog wel worden vastgesteld”, aldus een politiewoordvoerder.