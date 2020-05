Storioni-festijn wordt ‘thuisfestival’: ‘Spelen voor lege zaal is vreemd, maar beste alternatief’

EINDHOVEN - Corona gooide ook roet in het eten voor het Storioni Festival in Eindhoven. Maar in plaats van bezoek te ontvángen gaat het Storioni Trio nu digitaal op bezoek bij de luisteraar. Een van de artiesten is de Waalrese bandoneonist Carel Kraayenhof, die zijn ‘Adiós Nonino’ graag nóg een keer voor koningin Máxima speelt, nu voor haar verjaardag.