Storioni Festival blijft dit jaar noodgedwongen wat dichter bij huis

EINDHOVEN - Ze hadden zo gehoopt dat de versoepelingen op tijd zouden komen, maar helaas. In plaats van dertig man in de zaal en de rest via live-stream, moest de organisatie van het Storioni Festival toch kiezen voor een volledige livestream. Maar een muzikaal feestje wordt het toch wel, van donderdag 27 tot en met zondag 30 mei.

Nee, ideaal is het zeker niet, dat streamen, zegt Wouter Vossen, violist van het van oorsprong Brabantse Storioni Trio. ,,Maar zoals je afgelopen jaar vast vaker hebt gehoord: beter dan niets! En bovendien hebben we er inmiddels ervaring mee, waardoor we voor een nóg aangenamere beleving kunnen zorgen.”

Treedt het festival de laatste jaren actief naar buiten - denk aan het geslaagde straatfestijn ‘Music in de Streets’ in de Eindhovense binnenstad - dit jaar vindt een en ander noodgedwongen weer achter gesloten deuren plaats.

Van eigen bodem

Toch is er veel beweging, al was het maar omdat de speellocaties zich door de hele stad en daarbuiten bevinden, en de muzikale honger zelfs vanuit de eigen auto kan worden gestild (Wachtkamerconcerten, in samenwerking met de Ambulance Dienst).

Hoofdplek van het Storioni Festival blijft Muziekgebouw Eindhoven, maar ook Domusdela, de werkplaats van Piet Hein Eek, de blauwe zaal van de Technische Universiteit Eindhoven en Kasteel Heeze zijn gepromoveerd tot festivallocatie. En waren we gewend aan tientallen musici die vanuit de hele wereld kwamen invliegen, dit jaar is de bezetting meer van eigen bodem.

Quote Ik heb geprobeerd me niet door corona te laten beïnvloe­den; dat is niet gelukt —Brett Dean, muzikant/componist

Volledig scherm De Australiër Brett Dean, festivalcomponist van het Storioni Festival, dat plaatsvindt via een live-stream. © Bettina Stöß

Festivalcomponist is de gelauwerde Australische componist/altviolist Brett Dean (1961). Hij schreef vorig jaar de festivalcompositie Imaginary ballet, maar die heeft om bekende redenen niet kunnen klinken. ,,We willen ons kunnen verbinden met de klanktaal van een componist”, zegt Storioni Trio-pianist Bart van de Roer op de vraag ‘waarom Dean?’ ,,We houden van muziek waarin gevoel en expressiviteit een rol spelen en waarin we ook iets van onszelf kunnen leggen. Brett Dean was gast bij het orkest van onze cellist Marc (Vossen, Antwerp Symphony Orchestra, red.). Zijn sprankelende, ritmisch krachtige en beeldende idioom sprak ons aan. Groot voordeel is dat Dean zelf een uitstekend altviolist is en denkt vanuit zijn instrument.”

Lompe olifant

Imaginary ballet is geschreven voor pianokwartet, de première wordt tijdens het openingsconcert gespeeld door het Storioni Trio met Brett Dean als vierde man. ,,Ik heb geprobeerd me bij het schrijven van Imaginary Ballet niet door het coronavirus en al het gedoe daaromheen te laten beïnvloeden, maar dat is niet gelukt”, vertelt Dean.

Quote Quilty pleasures als oude pop-, rock- en dancefavo­rie­ten slopen er vanzelf in Brett Dean, componist/muzikant

,,Het was net als met de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast, hij was er, lomp en wel, ik kon ’m niet negeren. Hij knipoogde naar me, pronkte met zijn aanhoudende hoest, hoge koorts en verlies van smaak en geur. Ik merkte dat ik deze ellendige pandemie te lijf te wilde gaan, wilde bezweren. Dit maakte mijn stuk ritmischer, energieker en gloedvoller dan ik normaal al schrijf, quilty pleasures als oude pop-, rock- en dancefavorieten slopen er vanzelf in.”

Dansnamen

Wat begon als een abstract kamermuziekstuk voor klassiek pianokwartet werd vanzelf een ‘Imaginary ballet’ met dansachtige bewegingen, aldus Dean. ,,De delen heb ik dan ook maar dansnamen gegeven als Caprice, Obsessions, Stretto Dance en Skittish.”

De dansen worden afgewisseld met langzame intermezzo’s. Een daarvan is een saluut aan de Amerikaanse componist Charles Ives (1874-1954), die zich liet inspireren door de ‘mysterieus mistige winterschemering’ in het dorp Donnington, West-Berkshire, waar globetrotter Dean tussen de lockdowns door af en toe zijn heil zocht. ,,Een ander intermezzo, een treurzang, schreef ik ter nagedachtenis aan John Curro, mijn dierbare vriend en altvioolleraar.” En voor wie zich geïnspireerd voelt: dansen is toegestaan, voegt hij toe.

Programma Storioni Festival 2021 Trekpleisters tijdens dit vijftiende festival zijn gevestigde musici als bandoneonist Carel Kraayenhof (Waalre 1953) en de Sloveense mezzosopraan Barbara Kozelj. Het Matangi Quartet is er, zo ook het ADAM Quartet, het Delta Piano Trio, het Rembrandt Frerichs (jazz) Trio, pianisten Nikola Meeuwsen en Thomas Beijer, om maar wat namen te noemen. En natuurlijk hoornist van het eerste uur Hervé Joulain; zonder hem geen Storioni Festival.

