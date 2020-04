Storioni Festival dit jaar alleen online

,,Hoewel een beetje weemoed over dingen die nu niet mogelijk zijn zeker bij deze tijd past, hopen we dat de schoonheid van dit lied ook troost biedt”. Met ‘dit lied’ wordt Wehmut bedoeld uit Liederkreis van Robert Schumann, gezongen en gespeeld door bariton Henk Neven en pianist Hans Eijsackers. Het lied maakt deel uit van de Luistertip van donderdag 23 april. Het is alweer de tweede tip die het Festival deelt - de eerste was die met klarinettiste Sharon Kam in Quartet for clarinet and strings van Krysztof Penderecki - en er volgen er de komende weken nog meer.