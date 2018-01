Storm houdt stevig huis in Zuidoost-Brabant

VIDEOEINDHOVEN - De westerstorm die donderdag over het land trok zorgde ook in Zuidoost-Brabant voor veel schade. Bekijk ook het liveblog en veel foto's.

Slechts enkele uren raasde de zware storm donderdagochtend over het land, maar de gevolgen -ook in deze regio- waren er niet minder om. Meetstation Eindhoven noteerde een windvlaag van 111 kilometer per uur.

De hulpdiensten hadden het razend druk. De Veiligheidsregio startte de procedure 'extreem weer' op: alle brandweerposten waren bemand en moesten ook uitrukken. Bij de meldkamer kwamen 700 telefoontjes binnen waarvan vijftig spoedmeldingen. Druk was het ook op de spoedeisende hulp bij ziekenhuizen; veel mensen met kleine verwondingen en bot breuken meldden zich.

Treinverkeer stil

De NS legde het treinverkeer stil. Vervangend vervoer werd niet ingezet: 'ondoenlijk om dat voor het hele land te regelen', zei een woordvoerster desgevraagd. Het resultaat: enorme massa's mensen op het station, overgeleverd aan tergende onzekerheid, taxi's en/of familieleden met een auto.

Op de A58 bij Oirschot werd een vrachtwagen van de weg geblazen; de weg werd ruim een uur lang afgesloten. Ook op de A2 tussen Best en Den Bosch was veel overlast door omgewaaide bomen en afgerukte takken. De weg in de richting Eindhoven was urenlang dicht.

Op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven waaide een scootmobiel het water in. De bestuurder werd door omstanders op het droge getrokken. Van basisschool De Vuurvlinder stortte een buitenmuur deels in en bij het Van Maerlantlyceum in Stratum kwamen scholieren met de schrik vrij toen een boom dicht bij hen omwaaide.

Eindhoven Airport

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport lag tussen 8.30 uur en 12.00 uur stil. Zeven binnenkomende vluchten weken uit naar andere luchthavens; vier vertrekkende toestellen liepen urenlange vertraging op. Zeven vluchten werden geannuleerd.

Ook veel daken raakten beschadigd, onder meer bij wooncentrum de Regt in Beek en Donk en een bedrijf op de Steenoven in Acht. Dakbedekking waaide van het dak en belandde op geparkeerde auto's. Het Tulip Inn hotel op Eindhoven Airport verloor enkele wandplaten en in Gemert waaiden zonnepanelen van een dak.

Bij Hezemans Dakwerken in Eindhoven stond de telefoon roodgloeiend. Frans van Stratum moest tientallen bellers teleurstellen: ,,Wij doen geen reparaties. Ik heb de mensen doorverwezen." Die kwamen vervolgens onder anderen uit bij concullega Ad van der Sanden. ,,Ik kan het niet bijhouden", zegt deze gehaast. ,,Veel telefoontjes kan ik niet eens beantwoorden. Daarom hang ik nu ook op."

Dakdekkers

Ook autoschadeherstelbedrijven en dakdekkers hadden het druk. ,,Veel meldingen van takken en bomen op auto's, maar ook aanrijdingen omdat mensen door de storm even niet goed opletten", zegt Vincent Bekx van schadeherstelbedrijf Bekkers in Eindhoven. ,,Het is druk, maar de grootste vlaag volgt in de komende dagen."

Dat verwacht ook Paco van Lent van ASN Schonewille in Helmond. Bij de auto van een klant hadden rondvliegende dakpannen een gat in het dak geslagen. ,,Dan praat je al gauw over een schade van duizenden euro's."