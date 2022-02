Storm slaat toe in Stadswandelpark Eindhoven: talloze bomen beschadigd

Zwembad Eersel dicht door schade na storm Eunice: ‘Er vliegt een paar ton aan gewicht door de lucht, dat is de kracht van de wind’

EERSEL - De dakdekker staat er niet van te kijken dat de bovenste laag van het dak van zwembad De Albatros in Eersel het aan het einde van de vrijdagmiddag niet gehouden heeft. ,,Als de wind er eenmaal op staat en een hoek van het dak laat los, dan schiet de rest er zo in één keer af. Er vliegt dan toch een paar ton aan gewicht door de lucht. Dat is de kracht van de wind.” Het zwembad is dit weekeinde nog gesloten voor gebruikers.

