Stormkamer balanceert op grens theater en echtheid: is dit een crimineel of een acteur?

Midden in de arena in Pand P zit een ex-crimineel, Dave uit Helmond. Eromheen publiek, dat live met hem mag chatten. Alles mogen ze hem vragen. Wat is het ergste dat hij gedaan heeft? Wie heeft hij allemaal pijn gedaan? Maar ho eens even, is dit eigenlijk wel een echte ex-crimineel, of een acteur, want dit is toch theater? Pas aan het einde, als de vader van Dave – in het publiek - hem huilend in zijn armen valt, wordt de laatste twijfel weggenomen: dit is allemaal echt.

De Bredase theatermaakster Hanna van Mourik Broekman (1984) balanceert met haar spraakmakende stormkamers op de grenzen van fictie en werkelijkheid en publiek en performer, zoals hier in ‘Ontmoeting met een ex-gedetineerde’. ,,Het dwingt je tot nadenken over hoe je de ander ziet”, zegt ze.