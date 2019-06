Stormschade gemeente Eindhoven 1,2 miljoen

,,De onvoorziene kosten om die op te ruimen liggen op 1,2 miljoen euro, en dan heb ik het nog niet over de kosten van de aanplant van nieuwe bomen.” De schade is daarmee veel groter dan bij de storm in januari 2018. Toen gingen er 400 bomen om, aldus de GroenLinks-wethouder. De gemeente gaat nog analyseren waarom dat zo is. ,,Natuurlijk heeft in ieder geval meegespeeld dat de bomen dit keer vol in het blad stonden en dus meer wind vingen.”