Straaljager viel in 1961 uit de lucht boven Breugel; wie kent het verhaal achter dit ongeluk?

Een straaljager die neerstortte in december 1961 in Breugel. Frans van Mierlo knipte deze foto na het ongeluk met de Thunderstreak. Wie kan het zich nog herinneren, zag het gebeuren of woonde in de buurt? We komen graag in contact met u. Kijk ook op www.rhc-eindhoven.nl en onder dit artikel voor meer foto’s

En dan de foto van vorige week. Ze verloren de wedstrijd maar werden toch kampioen. De dames van hockeyclub Nuenen gingen in 1960, ondanks een 1-0 nederlaag op de slotdag, met de titel aan de haal in de tweede klasse C. Zestig jaar geleden maar Hélène Reesink (80) herkende zichzelf meteen links op de voorgrond. Ze tobt een beetje met de gezondheid en dus doet haar man Toon de Rooy (82) het woord. Ook hij kan zich het kampioenschap nog goed herinneren. ,,Ik hockeyde ook bij Nuenen en kan me nog herinneren dat ook wij er goed op gedronken hebben. Een paar jaar later kreeg ik verkering met Hélène.”

Honderd jaar hockey

Samen hockeyden ze honderd jaar voor Nuenen. Reesink veertig jaar en De Rooy zestig jaar vanaf de jaren vijftig. ,,Destijds nog op een weiland aan de Gerwenseweg bij de molen. Doordeweeks stonden daar de koeien te grazen dus we moesten iedere zaterdag aan de slag om het veld wedstrijdklaar te maken voor de zondag. Lijnen trekken met kalk en molshopen verwijderen met een schep. Bij de wei stond een café dat ons clubhuis was en een oud kippenhoek diende als kleedlokaal. Links de dames en rechts de heren. Stiekem boorden we gaatjes in de houten tussenwand zodat we bij de dames naar binnen konden gluren. Douches waren er niet. Vanuit het café werd een tuinslang uitgerold waarmee we ons een beetje konden wassen. Een mooie tijd was dat.” Eind jaren vijftig verhuisde de club volgens De Rooy naar Eindhoven. ,,Daar hebben we jaren gespeeld op een sportpark in Tongelre. Begin jaren zeventig zijn we pas naar het huidige onderkomen aan de Lissevoort in Nuenen gegaan.”

Dorp sprak er schande van

HC Nuenen was een gemengde club en was zijn tijd daarmee ver vooruit, aldus De Rooy. ,,Mensen spraken er ook wel schande van want mannen en vrouwen samen kon eigenlijk niet, vonden veel mensen. Als we bij de IJzeren Man gingen zwemmen was dat immers ook gescheiden. Wij vonden het natuurlijk prachtig. Als echte kwajongens gingen we achter de vrouwen aan. Veel meer aan vermaak was er in die tijd niet.

Dan nog even over de foto uit de krant. Volgens Reesink is die niet van het elftal dat in 1960 kampioen werd. De Rooy: ,,Mijn vrouw weet zeker dat een aantal van de dames op de foto niet in dat team zaten. Het zal wel een oude foto geweest zijn.”

