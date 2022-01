Straaljagers beoefenen vliegen in het duister in januari en februari boven Eindhoven en Helmond

Studenten blij weer fysiek naar de les te mogen: ‘Thuis zat ik in mijn pyjama op de bank achter mijn laptop’

EINDHOVEN/HELMOND - Voor duizenden studenten was het maandag dé grote dag. Voor lessen en colleges werd iedereen weer in de banken verwacht. Bij het mbo, hbo en de universiteit stonden de fietsenrekken weer ramvol en was het in de gebouwen weer druk als vanouds, met afwisselend volle gangen en volle lokalen. De sfeer was opgelucht, ontspannen en soms uitgelaten.

