Straaljagers die oefenen zorgen voor lawaai in en om Eindhoven: ‘Het is gewoon beangstigend’

Vraag iemand in de omgeving van Eindhoven naar de herrie van de afgelopen dagen en je hebt een grote kans dat diegene het zal herkennen. Het kabaal van oefenende straaljagerpiloten is deze dagen dan ook lastig te missen. Inwoners van Eindhoven tot Nuenen maken melding van ramen die in de sponningen van de kozijnen trillen of theekopjes die in de kast rinkelen. ,,Ik zat 's avonds rustig voor de televisie toen het ineens als een gek tekeer ging buiten", vertel Moniek van den Tillaard, inwoner van de Achtse Barrier. ,,We zijn hier natuurlijk gewend aan die vliegtuigen en dat vind ik ook helemaal niet erg, maar dit was echt niet normaal", zegt ze. ,,Ik ben geen zeikerd maar dit was gewoon heel erg beangstigend", aldus Van den Tillaard die die zegt verder dol te zijn op vliegtuigen. ,,Mijn huisdieren doken gewoon in elkaar.”