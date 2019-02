Straat vol met Poolse kentekens ondanks misstanden in kliniek Eindhoven

,,Ik zei toch dat ik geen commentaar heb?”, zegt de baliemedewerker met ongeduldige blik. Het is 10.00 uur zondagochtend en de kliniek voor Poolse patiënten is net geopend. Er zit een man in de wachtkamer en op het tafeltje liggen brochures in het Pools voor een Poolse bakker in Tilburg en voor advies bij letsel of schade. In de particuliere kliniek Expat Med, die zich vooral richt op Poolse patiënten, mogen op last van de inspectie voorlopig geen behandelingen worden uitgevoerd. Afgelopen maandag kwam de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met een alarmerend rapport over de kliniek.