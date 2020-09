Straatcultuur presenteert zich in Eindhoven: ‘Nu heb ik zelfvertrouwen’

EINDHOVEN - Gebruik je talent en energie, maak je eigen keuzes, neem je vrijheid en zoek anderen op die hetzelfde doen. Die boodschap blijft hangen na de presentatie van Embrace Freedom, zaterdag in de bibliotheek en op het Clausplein in Eindhoven.

De workshop freerunnen was afgelast vanwege de weersverwachting. Maar voor de fotograaf wil Siebe van de Spijker wel in actie komen. Hij weet waar hij aan begint, want ondanks zijn achttien jaren is hij Nederlands kampioen in de categorie speed. Verderop leert freestylevoetballer Bailey de Regt, zittend op het gras, vijf jonge jongens hoe ze een bal in de lucht kunnen houden.

Lef en ambitie

Eerder hadden de twee zich in de bibliotheek gepresenteerd aan belangstellende kinderen en hun ouders, samen met fotograaf Erik van Cuyk en dichter Lotte Hendrickx (19).

Van Cuyk heeft jongeren en hun cultuur vastgelegd en het initiatief genomen voor Embrace Freedom, samen met jongerencentrum Dynamo. ,,Jongeren anno 2020 zien hoe leeg het materialisme en de moordende competitie zijn waarop de maatschappij gebaseerd is", aldus Van Cuyk. ,,Het mooie aan urban sporters is dat ze met kracht, lef en ambitie hun eigen pad uitstippelen. Het is niet gemakkelijk, maar zij zoeken nog de grenzen van hun eigen lichaam, geest en van de ruimte om zich heen.”

Stoere jongens

Het helpt hen hun leven vorm en inhoud te geven. Bailey de Regt (18) zat in de jeugdopleiding van FC Dordrecht, maar koos voor freestyle voetbal. ,,Vroeger werd ik gepest en was ik onzeker, maar nu ik weet dat ik dit kan, heb ik zelfvertrouwen", houdt hij zijn publiek voor. ,,Ik kom vaak in Eindhoven, omdat er veel aan freestyle wordt gedaan." Daarvoor had hij laten zien de bal te beheersen met zijn voeten, hoofd, nek en rug.

Lotte Hendrickx valt met haar lange blonde krullen op naast Van Cuyk en de twee stoere jongens. Ook zij ging haar eigen weg. ,,Op mijn achtste schreef ik al gedichten. Later bleek dat ik dyslexie had. Nu hindert dat me niet meer, want ik vind creatieve taal belangrijker dan spelfouten vermijden." Haar poëzie gaat ook over vrijheid en de zoektocht naar wie je bent.

Ook Eindhovenaar Siebe van de Spijker deed eerst aan voetbal. ,,Nadat ik op YouTube Bart van der Linden had gezien, was ik verkocht. Via Dynamo kwam ik bij Commit040 op Strijp S, waar ik nu ook lesgeef. Je moet je lichaam leren kennen en de sprongen langzaam opbouwen. Ik weet wat ik doe, heb geleerd me te focussen voordat ik een salto maak. En áls er eens een ongeluk is, kijk ik met anderen hoe het beter kan. De community hoort echt bij urban sports. We doen het samen."