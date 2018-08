Straatwerkers zien meer zwerfjongeren in Eindhoven

Levenslied & Sneakerz op Stadhuis­plein: één podium, twee feestjes

24 augustus EINDHOVEN - Het hele weekend is het feest op het Stadhuisplein. Vrijdagavond klonken tijdens Levenslied Eindhoven de smartlappen over het plein, dat met tal van Nederlandse vlaggen en tulpen ook helemaal Hollands was aangekleed.