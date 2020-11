Straf voor gijzeling en zware mishandeling in shishalounge Eindhoven blijft in hoger beroep gelijk

Oud-wethouder Helmond gaat Eindhoven­se scholenkoe­pel leiden

9:20 EINDHOVEN - De nieuwe bestuursvoorzitter van de Eindhovense scholenkoepel Salto is geen onbekende in de regio. Margreet de Leeuw was van 2010 tot 2018 CDA-wethouder Jeugd, onderwijs en gezondheid in Helmond.