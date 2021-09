Straks draait er bij de Gennepermolen een nieuw rad voor onze ogen

Vorige week is het 24 jaar oude rad verwijderd. ,,Normaal gaat een waterrad zo’n twintig jaar mee”, vertelt Annemie Driessen, net als haar man Hans Kalkhoven sinds bijna vier jaar molenaar aan de Genneperweg. ,,Er waren al enkele schoepen verdwenen”, vult hij aan. ,,Er zaten rotte plekken in het hout, het was gewoon op.” De gemeente Eindhoven, sinds begin jaren 60 eigenaar van het rijksmonument, betaalt de kosten van het groot onderhoud. Kalkhoven geniet van de ambachtelijke techniek van de molen; hij was ooit hoofdwerktuigkundige op de koopvaardij.

Maandag is het eerste deel van het nieuwe rad geplaatst, woensdag is het tweede en laatste deel aan de beurt. Daarna worden de schoepen geplaatst. Met de vervanging lijkt de traditie van een werkende molen de komende twintig jaar weer veiliggesteld. In de jaren voordat Driessen en Kalkhoven door de gemeente werden gevraagd het beheer van de molen over te nemen, kwam het rad weinig in beweging. Dat was voor de gemeente reden om de huur op te zeggen aan winkelier Van Stekelenburg, die er meel en diervoeding verkocht. Die ging daar niet mee akkoord; daar moet de rechter nog uitspaak over doen.

Kijkje nemen

Nu wordt er drie keer per week een middag gemalen, op woensdag, zaterdag en zondag. Bezoekers kunnen er gratis een kijkje nemen en als ze belangstelling hebben voor de geschiedenis of de imposante techniek, nemen de molenaars graag de tijd daarover te vertellen. Twee jaar geleden waren dat er nog twintigduizend. Daarna werd dat minder vanwege de coronamaatregelen.

Op die drie middagen komt er per maand duizend kilo meel tussen de molenstenen vandaan. Het graan – tarwe, spelt, gerst en rogge – halen ze zoveel mogelijk uit eigen omgeving, op voorwaarde dat het biologisch is. Veelal van de Genneper Hoeve. ,,We zijn trots op onze kleine ecologische footprint”, zegt Kalkhoven.

Vincent van Gogh

Die geschiedenis is bijzonder. Al in 1249 wordt een molen op dezelfde locatie door een godvrezend paar geschonken aan de priorij van Postel, om hun zielenheil veilig te stellen, zo lezen we op de website genneperwatermolen.eu. Na diverse keren van eigenaar te hebben gewisseld, gaat de molen bij een Spaanse aanval in 1582 in vlammen op. Drie jaar later is hij weer herbouwd. In zijn Nuenense periode kwam Vincent van Gogh graag naar Gennep; hij heeft de molen vier keer geschilderd.

Hans Kalkhoven weet nog meer te vertellen. ,,In 1930 werd het Afwateringskanaal aangelegd, om na een regenperiode de Dommel te behoeden voor overstroming, want voor die tijd stond de Eindhovense binnenstad regelmatig blank. Sindsdien stroomt er minder water door de Dommel, waardoor ons rad minder snel draait. Bij de hevige regen in juli hadden wij juist een tekort aan water. Want om het water van de Tongelreep en de Kleine Dommel snel af te kunnen voeren, werd het meeste water van de Dommel via de kanalen omgeleid naar het Hollands Diep.”