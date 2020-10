Straks wonen in oude restaurant 4 Azen aan Willemstraat in Eindhoven

EINDHOVEN - Waar ooit gedineerd werd in restaurant De 4 Azen, is straks plaats voor acht appartementen. Het voormalige restaurant aan de Willemstraat wordt door de eigenaar omgebouwd tot woningen. En krijgt daarmee zijn oude bestemming terug.

Want het was de familie Keunen, eigenaar van een Eindhovense luciferfabriek, die het herenhuis liet bouwen. In 1888 trok de fabrikant erin. Verder is het gemeentelijk monument bekend omdat het Spaans Centrum er een honk was voor wat toen nog gastarbeiders heetten. Maar van 1994 tot en met 2009 kon je in het statige pand eten in het restaurant De 4 Azen. Tot een faillissement roet in het eten gooide.

‘Het werd tijd dat er iets mee gebeurde’

Sinds vorig jaar is het pand in eigendom bij de familie Wijnen. Volgens Theo Wijnen werd het tijd dat het mooie pand een nieuwe functie kreeg. ,,De 4 Azen is al jaren geleden dichtgegaan. Het werd tijd dat er iets ging gebeuren. Ook omdat zo'n oud pand er niet beter op wordt als er lang niks aan gedaan wordt. Aan de gang ermee, dachten wij dus", aldus Wijnen. Vorig jaar werd de vergunning aangevraagd. Het heeft toch nog even geduurd voordat de sloop binnen kon beginnen. Daar wordt nu gewerkt.

Volledig scherm Het voormalige restaurant De 4 Azen (midden) aan de Willemstraat in Eindhoven. Het wordt omgebouwd tot 8 appartementen. © Google Maps

Nu gaat aannemer RBW er dus acht appartementen bouwen, klein en groot tot zo'n 120 vierkante te meter. Wijnen denkt dat het huurappartementen worden. ,,Want zo'n pand wil je toch niet meer kwijt.” In mei moet de klus geklaard zijn en kunnen de appartementen verhuurd worden.

Het ontwerp is van de hand van architect Peter Scipio (Ruimte '68) die onder meer ook tekende voor de transformatie van het voormalig patronaatsgebouw en later uitgaanscentrum De Ark aan de Trudostraat en de Turkse bakkerij in het oudste pand van De Bergen aan de Grote Berg.

Van Abbestichting: tevreden met plan

De Henri van Abbestichting heeft het plan gezien en is tevreden over hoe het gemeentelijk monument behandeld wordt. ,,We laten alle ornamenten in hun waarde. Ook de fraaie plafonds met sierstucwerk", aldus Wijnen. Jos Hüsken van de Van Abbestichting:,,We hebben een beschrijving gemaakt van het monument waarin we vaststellen dat vooral voorzichtig omgegaan moet worden met de buitenkant. Ook de monumentale trap zou bewaard moeten blijven. Bovendien moet er nodig iets gedaan worden aan de gevolgen van de regen. Wat is doorgedrongen in de muur die nu vuil is.” Volgens Wijnen wordt dat ook netjes aangepakt.