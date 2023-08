Bosz doet nog voorzich­tig aan met Noa Lang en gaat het met PSV zo aanpakken tegen Vitesse: ‘Invallers stelden mij nog niet één keer teleur’

Bij PSV is Noa Lang zaterdag nog niet inzetbaar in het uitduel met Vitesse. De 24-jarige international kampt met spierklachten en PSV doet voorzichtig aan met hem. ,,Hij zou kunnen spelen, maar dan nemen we een risico. En dat doen we niet”, zegt trainer Peter Bosz, die nog niet weet of Lang de volgende wedstrijd van PSV wel inzetbaar is.