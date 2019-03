Stratum-zuidwest verontrust: Mariaschool toch geen buurthuis?

De besturen van bewonersorganisaties in Stratum-zuidwest zijn ­teleurgesteld nu de voormalige Mariaschool in de Begoniastraat (voorlopig) niet beschikbaar komt als buurthuis. ,,We hebben van ambtenaren gehoord dat het gebouw een onderwijsbestemming houdt. Het was het laatste pand in onze buurten dat in aanmerking kwam als alternatief voor De Zuidwester”, laten ze weten. Dat gebouw in de Cyclamenstraat is ooit gebouwd als bibliotheek en voldoet ook volgens beheerder Lumens en de gemeente Eindhoven niet als buurthuis. de gemeente wil het op termijn sluiten.