Stratumse buurten verbijsterd over verkoop Sint Jozefschool

EINDHOVEN - De gemeente Eindhoven wil de voormalige Sint Jozefschool niet beschikbaar stellen aan de omliggende buurtorganisaties. De beoogde opbrengst van de verkoop is al ingeboekt voor het huisvestingsplan voor verschillende scholen. Dat zeiden ambtenaren van de gemeente gisteravond aan bijna honderd aanwezigen in buurthuis de Zuidwester aan de Cyclamenstraat.

De Zuidwester is al jaren in beheer bij welzijnsorganisatie Lumens, maar die erkent net als de gemeente, dat het gebouw niet geschikt is voor de activiteiten die de drie bruisende buurtorganisaties uit de Bloemenbuurt-zuid, Gerardusbuurt en Kerstroosplein ontplooien. Te klein en de bovenverdiepingen zijn moeilijk toegankelijk.

Verbitterde reacties

Het nieuws kwam aan als een forse tegenvaller voor de aanwezigen en riep verbitterde reacties op. Want eerder heeft een aantal mensen zich vijf jaar vergeefs ingezet om de voormalige Gerarduskerk een sociale bestemming te geven, totdat de parochie het gebouw gunde aan een sportschool. ,,De gemeente wist dat wij een optie hadden op het schoolgebouw als alternatief. En dan wordt het achter onze rug om te koop aangeboden", was een van de reacties. ,,Dit gebouw staat hier al tientallen jaren, het is van de buurt, van ons. Nu wordt het afgenomen om de problemen van de gemeente op te lossen", zei een ander.

De ambtenaren boden aan om te kijken naar alternatieve locaties in de buurt, zoals de voormalige Mariaschool aan de Begoniastraat, waar tijdelijk een deel van de Vrije School De Regenboog onderdak heeft. Maar dat was voor Ad van Best van buurtvereniging Gerardusplein Plus niet voldoende. ,,Wij willen geen worst meer voorgehouden krijgen. Dat stadium zijn we nu voorbij. Wij willen een toezegging dat we de kans krijgen een plan uit te werken."

Quote Wij willen geen worst meer voorgehou­den krijgen. Ad van Best