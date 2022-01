Stratumseind open maar een kroegentocht is er nog niet bij: ‘Vroeg beginnen en op tijd pieken’

Vrouw (69) pleegt in Eindhoven grafschen­nis en neemt kaarsen, beeldjes en bloemstuk­ken mee naar huis

EINDHOVEN - Een 69-jarige vrouw is donderdag aan de Verdistraat in Eindhoven betrapt op het plegen van grafschennis. Ze had spullen in haar tas en bleek ook thuis meerdere spullen afkomstig van graven in haar bezit te hebben.

