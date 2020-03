Streep door Ameezing Eindhoven door Corona: ‘Repeteren niet mogelijk door maatregelen’

Volgens de Lampegats Gemengd Mannenkoor is het, rekenend houdend met de praktische voorbereiding en financiën, niet verantwoord om het evenement door te laten gaan. Zo kunnen de leden van het koor nu niet bij elkaar komen voor de repetities. Hoewel niemand weet hoe de situatie in september is, wil de organisatie het besluit nu vast nemen.